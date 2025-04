Parma-Juventus: cambia tutto per i recuperi

Parma-Juve slitta a mercoledì: Tudor ha l’occasione di rimescolare le carte, recuperare energie e preparare al meglio la sfida al Tardini.

Il rinvio di Parma-Juventus a mercoledì 23 aprile, causato dalla scomparsa di Papa Francesco, offre a Igor Tudor un’opportunità per rimescolare le carte in vista della sfida al Tardini. La gara, inizialmente prevista per lunedì 21, dà ai bianconeri due giorni in più per recuperare energie e valutare i rientri di alcuni giocatori chiave. Dopo una settimana intensa, con il recente impegno in campionato, Tudor potrebbe sfruttare questa pausa per affinare la condizione atletica e tattica, puntando su un 3-4-2-1 che ha già mostrato solidità. L’obiettivo è mantenere l’equilibrio tra difesa e attacco contro un Parma ostico, reduce da cinque pareggi consecutivi.

Possibili cambi in difesa e a centrocampo

In porta, Di Gregorio resta una certezza, mentre in difesa Tudor potrebbe confermare il trio Kalulu, Veiga e Kelly, ma non è escluso il ritorno di Gatti, completamente ristabilito, al posto di Veiga per dare maggiore esperienza contro il tandem offensivo parmense Bonny-Pellegrino. A centrocampo, Locatelli e Thuram sono intoccabili, ma il rientro di McKennie potrebbe spingere Cambiaso in una posizione più avanzata, con Weah pronto a subentrare per sfruttare la sua velocità. La gestione delle energie sarà cruciale, e Tudor potrebbe dosare i minuti di Douglas Luiz, ancora in cerca della forma migliore, per rilanciarlo a partita in corso.

Attacco: Kolo Muani affianca Vlahovic?

In attacco, la novità più intrigante potrebbe essere l’inserimento di Kolo Muani accanto a Vlahovic, come suggerito da alcune indiscrezioni. Nico Gonzalez e Yildiz, nonostante qualche acciacco, restano favoriti per agire alle spalle del serbo, ma Conceiçao scalpita per un posto da titolare. Il rinvio permette a Tudor di valutare al meglio le condizioni fisiche e di puntare su una formazione che combini freschezza e qualità, con l’obiettivo di espugnare il Tardini e consolidare il quarto posto in classifica.