Rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, il penultimo in preparazione del prossimo impegno di campionato a Torino contro i granata, domenica 30 ottobre alle ore 20.45.

REPORT

La sessione è iniziata in palestra con l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo rialzato per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni.