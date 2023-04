Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento in vista della sfida di martedì sera in Champions League contro il Napoli

Domenica a Milanello per i rossoneri, impegnati nel primo allenamento verso i Quarti di ritorno di Champions League con il Napoli, in programma martedì 18 aprile alle ore 21.00.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri a Bologna; in campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno terminato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni; a seguire lavoro tattico e partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 17 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la partenza per Napoli nel pomeriggio. Alle 19.00 allo Stadio Maradona la conferenza stampa di Mister Pioli e Simon Kjær.

