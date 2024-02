Allenamento Milan pre Rennes LIVE: la rifinitura dei rossoneri alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League – FOTO e VIDEO

(inviato a Milanello) – Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Rennes nel ritorno dei playoff di Europa League. Rossoneri in campo a Milanello per la rifinitura prima della partenza per la Francia. Milannews24 segue LIVE la seduta odierna.

Ore 12.15

Ore 12.10 – Novità importanti sulle condizioni di Kalulu e Tomori. I due difensori, lungodegenti visti i rispettivi infortuni, si allenano in gruppo. Pioli vicino al recupero del suo intero pacchetto arretrato.

Ore 12.05 – Tra poco comincerà l’allenamento del Milan. Intanto si scaldano già i portieri: regolarmente a disposizione Antonio Mirante, che alla vigilia della partita d’andata si era allenato in palestra e non insieme ai compagni.

Tra poco l’allenamento del #Milan alla vigilia intanto è già iniziata la preparazione dei portieri, rispetto alla partita d’andata sarà a disposizione #Mirante pic.twitter.com/dw2vAoCIk2 — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 21, 2024

