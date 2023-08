Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento a Milanello in vista della gara di martedì contro il Monza: il report

Rossoneri a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per riprendere gli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi dal Mister al termine della tournée negli Stati Uniti.

REPORT

Squadra subito in campo, sul ribassato, dove ha iniziato con la consueta attivazione muscolaresvolta tra gli ostacoli bassi e i coni, seguita da alcuni torelli a tema per ultimare la fase di riscaldamento. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso eseguite con l’ausilio delle porte piccole. Al termine, è iniziata la parte dedicata alla tattica che ha preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

LUNEDÌ 7 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di presentazione di Noah Okafor, prevista per le ore 14.30 e in diretta sull’App Ufficiale, Milan TV, YouTube e Twitch.

