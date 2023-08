Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha elogiato nuovamente il Napoli per la vittoria dello scudetto: le sue dichiarazioni

Nell’intervista concessa all’Espresso, il presidente FIGC Gabriele Gravina è tornato a fare i complimenti al Napoli per la vittoria dell’ultimo scudetto, succedendo al Milan.

NEL CALCIO NON VINCONO SOLO I SOLDI – C’è un’equazione che non è mai vera: chi spende di più, vince di più. Ultimamente non è così. Altrimenti il PSG avrebbe stravinto negli ultimi anni e non avrebbe vinto il Napoli, che è quello che ha speso un po’ meno rispetto a tutti gli altri. Diciamo che c’è un aspetto che riguarda ogni settore dell’economia di mercato, ovvero la progettualità. Chi ha progettualità, visione e riesce a trasformarle in un qualcosa di reale, riesce anche a centrare risultati importanti. Diversamente, non è che se spendi di più, vinci di più. Molte volte assistiamo a delle situazioni che destano pure grande preoccupazione. Qualcuno, per esempio, è convinto di dover investire più risorse di quante potrebbe per accedere al campionato di categoria superiore, ma poi puntualmente fallisce e quindi, non solo non ottiene la vittoria, ma perde anche tutto quello che aveva in cassa.

