Allenamento Milan: rossoneri subito a Milanello! Il programma della squadra, che mette nel mirino la sfida con il Genoa

Il Milan è già rientrato in Italia dopo la trasferta in Germania. Oggi, quindi, si ritroveranno tutti a Milanello per preparare la sfida di sabato contro il Genoa.

Il programma prevede una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.

