Allenatore Milan, due nomi in pole position per sostituire Pioli: TUTTI gli aggiornamenti sul futuro della panchina

In attesa di capire come si concluderà questa stagione (i risultati incideranno moltissimo sulle riflessioni della dirigenza al termine della stagione), in casa Milan ci si interroga già sui possibili sostituti di Pioli.

Tre i sogni dei tifosi, obiettivi di mercato tra l’altro della dirigenza. Conte è il preferito, accanto a lui stuzzica parecchio anche il nome di Thiago Motta. Più difficile invece arrivare a De Zerbi, mentre non scalda il nome di Lopetegui.

