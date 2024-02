Lacroix Milan primo rinforzo per l’estate? Cosa filtra sul difensore di proprietà del Wolfsburg. Gli aggiornamenti

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan in vista della prossima estate c’è anche l’inserimento in rosa di un nuovo difensore centrale. Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri ce n’è uno in particolare che intriga la dirigenza.

Si tratta di Maxence Lacroix, giocatore di proprietà del Wolfsburg e per il quale c’è stato un sondaggio già a gennaio. Il suo nome rientra nella ristretta lista dei profili valutati dal Milan per la difesa del futuro. Lo riporta la Gazzetta.

