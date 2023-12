L’ex attaccante Alessandro Altobelli ha ammesso di avere un debole per il capitano dei nerazzurri.

Alessandro “Spillo” Altobelli ha parlato di Lautaro Martinez alla Gazzetta dello Sport. “Sono il secondo marcatore della storia dell’Inter? Sì, ma occhio che Lautaro può raggiungermi eh… io gliel’ho detto tempo fa, poi se rinnova… Lo incontrai a una cena all’ambasciata del Qatar e glielo dissi senza problemi: ‘sei l’unico che può superarmi’ E glielo auguro davvero”.

L’ammirazione

“Mi piace tantissimo. Fa gol, lotta, si sacrifica, lavora per la squadra. Non fa mai nulla di banale e non sbaglia mai una decisione. Come quella di rinnovare: una bella dimostrazione di attaccamento alla maglia, un bell’esempio per chi invece pensa soltanto ai soldi. Il suo messaggio è forte: l’Inter viene prima di tutto”.

Lautaro Martinez

Bandiera

“Ne sono convinto. E poi ora con la fascia da capitano al braccio è ancora più responsabilizzato. Ma se lo merita: lui è davvero un esempio per i compagni, è sempre disponibile con tutti, non tira mai indietro la gamba. E ha pianto dopo aver perso lo scudetto qualche anno fa”.

Chiudere la carriera a Milano

“Sarebbe bello. Tempo fa gli dissi: ‘qui ti amano tutti, dalla società ai tifosi. Milano è la tua città, il tuo posto ideale’. E l’Inter è fortunata ad avere un fuoriclasse così, che sta per entrare nel periodo migliore della carriera: ora, al talento e al fiuto del gol, abbina esperienza e consapevolezza. E con un altro trofeo internazionale, può vincere il Pallone d’oro”.

L’articolo Altobelli: “Lautaro può raggiungere il mio numero di goal, mi piace tantissimo perché non è mai banale” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG