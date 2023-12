Gianfranco Zola ha parlato del rapporto tra Maurizio Sarri ed Eden Hazard al Chelsea durante una puntata del podcast di Obi Mikel

PAROLE – «Hazard faceva impazzire Sarri. In allenamento, quando Maurizio iniziava, Eden gli diceva ‘ok, mister’, lui abbassava la testa e si comportava così perché non gli piaceva ripetere e ripetere. Voleva fare cose diverse, più divertenti, perché era molto bravo e riusciva a vincere le partite da solo. Detto questo è stato fantastico. Si lamentava degli allenamenti e della palestra, ma era un grande giocatore. Nei momenti cruciali era sempre presente. Per esempio, abbiamo giocato a Cardiff e stavamo perdendo. Hazard era in panchina per rifiatare. I tifosi hanno iniziato a cantare contro Sarri, Hazard è entrato in campo e ha cambiato completamente la partita. Ci ha salvato così tante volte con il suo talento che non posso che elogiarlo. Come giocatore e come persona».

