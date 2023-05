Amadeus: «Inter Milan? Momento storico per noi». Le parole del noto presentatore televisivo e tifoso nerazzurro

Amadeus ha parlato ai microfoni di TMW dopo la vittoria dell’Inter sul Milan e il passaggio in finale di Champions League. Ecco le parole del presentatore televisivo:

«Momento storico per noi: godiamoci la finale, Inzaghi le ha sempre fatte bene ma può accadere di tutto. Io preferirei il Manchester City, perché il Real è abituato a certe finali. In campionato qualche rammarico per i punti persi, ma in Coppa Italia e Champions League una stagione da 10. Uomo decisivo? Viene da dire Lautaro, ma alla fine sono protagonisti Onana che dà sicurezza a tutto il reparto difensivo, bravo Inzaghi a trasformare Darmian, ora in un ruolo non suo quando fino a poco tempo fa si pensava che in difesa non si potesse giocare senza Skriniar. E’ stato un azzardo vinto. Acerbi sta giocando molto bene, Bastoni sta tornando a grandi livelli. Tanta roba a centrocampo dove Barella è nel suo momento migliore, anche Brozovic sembra non abbia perso nulla dopo l’infortunio, poi Calhanoglu. Il centrocampo fa girare bene tutta la squadra, come ai tempi del Triplete».

The post Amadeus: «Inter Milan? Momento storico per noi» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG