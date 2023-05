Calciomercato Milan, retroscena: il club aveva pensato a questo giocatore in estate. Ecco i dettagli sul colpo mancato

A Sky dopo Inter Milan, Paolo Maldini ha svelato questo retroscena sul calciomercato Milan, facendo il nome di Paulo Dybala.

MERCATO DELUDENTE – «De Ketelaere è un esempio di giocatori che devono crescere. Sarebbe stato per noi più semplice andare su un giocatore come Dybala. Ma noi abbiamo un’idea, la volontà di costruire una squadra giovane e talentuosa. Prendendo i giovani si rischia, è stato così per Tonali al primo anno, ora per Charles. Ma questa è la nostra idea, è una cosa condivisa con la proprietà. Ci vuole tempo, ma sempre tenendo presente che siamo il Milan».

LE PAROLE DI MALDINI A SKY DOPO INTER MILAN

The post Calciomercato Milan, retroscena: il club aveva pensato a questo giocatore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG