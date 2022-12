Sono queste le parole a TuttoSport dell’ex Milan, Massimo Ambrosini che racconta i suoi trascorsi con Kakà in rossonero.

Ecco le parole di Massimo Ambrosini che su TuttoSport l’ex Milan parla dei ricordi in rossonero con Kakà: “Se mi sono accorto subito di quanto fosse forte? Nei primissimi allenamenti non mi aveva impressionato come magari era capitato con altri. Però è bastata una partita, quella ad Ancona, per farmi capire abbondantemente il suo valore: Ricky aveva uno strapotere fisico e tecnico che rendevano tremendamente efficaci anche giocate in apparenza semplici. In più, era un mostro di concretezza.“

Adani ospite al podcast Passa dal BSMT parla così di Maldini: “Penso che Maldini faccia parte di quelle persone che il calcio ha scelto per lasciare un segno ripetuto nel tempo. E penso anche che Paolo non sia solo dei tifosi del Milan, ma sia di tutti“.

