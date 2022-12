L’ex Milan, Luca Antonelli parla in una intervista nel canale Youtube di Carlo Pellegatti, ecco cosa dice su Ibrahimovic.

Sono queste le parole di Luca Antonelli che parla intervistato nel canale Youtube di Carlo Pellegatti, l’ex Milan analizza così il momento di Ibrahimovic: “L’anno scorso non ha giocato tanto, ma quando ha giocato ha fatto la differenza. Dicono che non corre più, ma quando è in campo fa ancora gol.“

Invece sul Canale Youtube di Mauro Suma, parla Filippo Galli che ricorda il settore giovanile rossonero con Davide Calabria poi diventato capitano nella prima squadra rossonera: “Soddisfazione vedere Calabria capitano a San Siro e per lui è sicuramente un sogno che diventa realtà.”

Compagnoi a Sky parla di Mercato in chiave Ziyech: “È una scommessa che farei. Al Milan lo vedrei benissimo come lo vedrei benissimo in qualsiasi squadra, fermo restando che si tratta di una scommessa. E’ un giocatore simile per caratteristiche a De Ketelaere quindi se lo prendi significa che bocci il belga che è un 2001.“

