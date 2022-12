Le parole di Yakin alla vigilia di Svizzera Serbia: «Bisognerà tenere sotto controllo le emozioni e lavorare sodo»

Murat Yakin, ct della Svizzera, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Serbia, decisiva per il passaggio del girone a Qatar 2022. Di seguito le sue parole.

«Domani sarà una partita completamente diversa da quella contro il Camerun, nella quale abbiamo avuto molte occasioni pur senza segnare. Avremo comunque le nostre possibilità e vorremo giocare ancora più coraggiosi in attacco. Sono convinto che saremo più efficienti. Dovremo giocare in modo dominante, fare la nostra partita e conquistare la qualificazione con una prestazione convincente. Bisognerà tenere sotto controllo le emozioni e lavorare sodo perché non ci renderanno le cose facili. Abbiamo le qualità, ma dovremo combattere. Vogliamo renderci orgogliosi e felici, mostrare un buon calcio. Ignoriamo tutto il resto, si vive per partite come queste. Abbiamo il destino nelle nostre mani, questa è la cosa bella di questa storia»

L’articolo Svizzera, Yakin: «Domani dovremo combattere» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG