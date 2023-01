Sono queste le parole dell’ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini che parla del Milan e di Leao proprio a DAZN.

Così Massimo Ambrosini ex rossonero, parla così del Milan in relazione alla situazione Leao, le parole a DAZN: “Il Milan è nella posizione di non poter fare un passo ulteriore a quello che si dice che abbia già fatto. L’offerta è di tutto valore per il giocatore. La palla, al di là della clausola che è motivo di grossa problematica all’interno dell’accordo, passa al ragazzo che deve scegliere. Il Milan non si fa tirare il collo da nessuno: Donnarumma, Calahnoglu e Kessie insegnano. La proposta economica c’è e il ragazzo deve scegliere come hanno scelto altri nelle sue condizioni prima di lui.“

Marianella a Sky Sport 24 parla così: “Gli manca ancora qualcosa, ma ha delle potenzialità clamorose. Non a caso il PSG, quando ha temuto di dover cedere Mbappé al Real Madrid, ha pensato a Leao. È ancora molto giovane e ha già giocato con maglie importanti, quindi sa cosa vuol dire cimentarsi ad un certo livello. Deve trovare continuità e fare un passo in avanti nella maturità.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG