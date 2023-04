Ambrosini: «Pioli ha trovato un’alternativa a gara in corso…». Le parole dell’ex rossonero sulle soluzioni di Pioli in vista del Napoli

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Dazn delle alternative in gara in corso per Pioli. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Da questa partita Stefano Pioli ha trovato un’alternativa a gara in corso che è Messias lì sulla destra. Per il resto la formazione anti-Napoli è fatta»

The post Ambrosini: «Pioli ha trovato un’alternativa a gara in corso…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG