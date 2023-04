Milan, oggi rifinitura prima della partenza: ecco il programma. I rossoneri saranno questa mattina a Milanello

Alla vigilia di Champions, il Milan svolgerà nel mattino la rifinitura a Milanello.

Per il pomeriggio prevista la partenza in aereo in direzione Napoli, dove si terrà la conferenza stampa di Stefano Pioli.

