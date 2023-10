Ambrosini: «Rosa Juve inferiore a Inter, Milan e Napoli. Ma una cosa mi fa pensare che possano colmare il gap». Le parole dell’ex centrocampista

Massimo Ambrosini ha parlato nel salotto DAZN dopo Milan-Juve.

Queste le sue parole sul club bianconero: «Per me l’Inter è superiore a tutte per organico, la Juventus è corta in mezzo. L’unica cosa mi fa pensare che la Juve possa colmare il gap con Inter, Milan e Napoli è l’assenza delle coppe ed il fatto che è quella che ha più margini di miglioramento. Ad inizio campionato non erano questi, ti venivano a prendere. Dopo i 4 gol di Sassuolo hanno pensato di più alla fase difensiva. Berardi cambia struttura e filosofia, devono cambiare se arriva».

The post Ambrosini: «Rosa Juve inferiore a Inter, Milan e Napoli. Ma una cosa mi fa pensare che possano colmare il gap» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG