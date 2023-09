Ambrosini sul derby: «Favorita Difficile dirlo, ma il Milan ha grandi ambizioni». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Dazn del derby tra Inter e Milan. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Le milanesi sono tornate a dire la loro in maniera importante, in Italia e in Europa. Favorita Difficile dirlo. L’Inter è consapevole della propria forza, il Milan ha l’esuberanza di chi è partito bene in un percorso nuovo e ha grandi ambizioni».

