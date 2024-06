L’ex centrocampista Massimo Ambrosini non è stato tenero con i due ex Chelsea.

Massimo Ambrosini non ha risparmiato critiche ai due giocatori inglesi del Milan; ecco quanto dichiarato al sito di scommesse OLBG. “In questa stagione Tomori ha commesso troppi errori. L’anno in cui il Milan vinse la Serie A, lui fu fantastico. Ma in questo momento, nell’ultimo anno, ha avuto un brutto infortunio e le sue prestazioni non sono state le stesse”.

Sul centrocampista

“Loftus-Cheek ha tutto come top player, ma dobbiamo vederlo giocare a quel livello in ogni partita e non una volta su tre. Ha tutto, ma non mostra abbastanza le sue qualità, questo è il suo problema. Forse è per questo che il Chelsea lo ha lasciato andare”.

Ruben Loftus-Cheek

Il difensore della nazionale

Il Milan poteva acquistare Calafiori e farne il vice Theo mentre Thiago Motta lo ha impostato come un ottimo difensore centrale; ecco il parere di Ambrosini. “Calafiori ha fatto una stagione incredibile. Per me ha tutto per giocare ad alto livello ed essere nelle migliori squadre della Premier League in futuro. Può giocare come difensore centrale, come terzino sinistro e con Thiago Motta a Bologna ha iniziato a spostarsi a centrocampo e a giocare anche da attaccante, ha tutto. Calafiori ama giocare con la palla, il Bologna è stata una delle prime o seconde squadre del campionato italiano per possesso palla quindi penso che l’Arsenal sarebbe perfetto per lui. Potrebbe giocare al centro o a sinistra, magari nel ruolo di Oleksandr Zinchenko. Sarebbe perfetto per lui”.

