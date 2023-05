Amenia (dg Cremonese) avvisa la Juve: «Vogliamo un risultato positivo». Il dirigente la sfida ai bianconeri

Amenia, dg della Cremonese, a Cremona1 ha lanciato la sfida alla Juve verso la partita di campionato contro i bianconeri di domenica sera allo Stadium.

LE PAROLE – «I risultati delle ultime partite dimostrano che non abbiamo alcuna intenzione di mollare e fin quando la matematica non ci condanna sappiamo che in questo sport può accadere di tutto. Contro la Juventus proveremo a strappare un risultato positivo come siamo riusciti già a fare contro il Milan».

