Dani Alves non esce dal carcere: respinta la richiesta dei legali. L’ex terzino brasiliano da oltre 100 è in prigione

Dani Alves non può uscire dal carcere. Come scrive Sportface, infatti, è stata respinta la richiesta dei suoi legali di rilasciarlo in attesa del processo.

L’ex terzino brasiliano è in prigione da oltre 100 giorni per l’accusa di aver stuprato una ragazza in una discoteca a Barcellona. Dani Alves prima aveva negato di conoscere la donna, poi ha confermato di aver avuto un rapporto sessuale con lei, sostenendo che questo fosse consensuale.

