Amorim pensa alla Juve: «Con questa mentalità non si vince». Le parole del tecnicodo dello Sporting Lisbona

Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona, ha concesso un’intervista a Sport Tv dopo la vittoria per 3-4 col Casa Baia in campionato in vista della sfida con la Juve in Europa League.

LE PAROLE – «Abbiamo molto da migliorare. Migliorare nel calcio significa avere una mentalità più forte. È stata una partita in cui una squadra ha dominato contro una squadra molto ben organizzata che ha creato pericoli ogni volta che è andata in avanti. Trincão stava bene e abbiamo voluto inserire Morita per aggiungere un altro giocatore tra le linee. Vedremo se Trincao sarà titolare perché dipende dalla partita degli altri undici. Se dovessi prendere la parola. Dobbiamo preparare la partita con la Juventus, se abbiamo questa mentalità non riusciremo a vincere».

