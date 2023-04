Classifica Serie C girone A: Juventus Next Gen in corsa per i playoff quando mancano due giornate alla fine del campionato

La Juventus Next Gen può ancora sperare nell’approdo ai playoff dopo l’importante vittoria ritrovata giovedì contro il Sangiuliano.

I bianconeri di Brambilla sono all’undicesimo posto con 49 punti, dietro a Renate e Novara che hanno gli stessi punti e a -1 dall’Arzignano ottavo. La Next Gen, quindi, è in piena lotta per i playoff quando mancano due giornate alla fine del campionato nelle quali affronterà proprio l’Arzignano e la Virtus Verona.

