Amrabat: «Inter in finale di Champions, ma vogliamo batterli. Crediamo nella vittoria». Queste le parole del centrocampista viola

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di CBS Sports ha parlato della finale di Coppa Italia contro l’Inter.

«Se vivi Firenze lo puoi capire: questa gente ha aspettato tanto tempo per tornare su questi palcoscenici e siamo molto orgogliosi di quanto fatto. Adesso proveremo a vincere entrambe le coppe, è possibile.

Inter? Sono in finale di Champions, questo ti fa capire la qualità della loro squadra. Noi dobbiamo però dare tutto, così potremo provare a batterli. Partiamo sfavoriti, ma non è una partita scritta. Dobbiamo giocare come sappiamo, da squadra, ognuno deve aiutare il gruppo. Crediamo nella vittoria, io credo nella vittoria, nonostante il grande rispetto per l’Inter»

