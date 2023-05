Fiorentina-Inter, ecco quanto vale vincere la Coppa Italia, in programma questa sera all’Olimpico

La finale di Coppa Italia ha un impatto anche dal punto di vista economico. Arrivare in fondo al torneo garantisce alle squadre poco meno di 3 milioni di euro, considerando la somma dei premi di tutti i passaggi di turno (ovverosia ottavi di finale, quarti di finale e semifinali).

L’ultimo atto, invece, vale circa 4,5 milioni per chi alza il trofeo, mentre circa 2 milioni per chi viene sconfitto: complessivamente, quindi, chi vince la Coppa Italia incassa oltre 7 milioni di euro, circa 2 milioni in più rispetto alla finalista perdente che quindi riceve intorno ai 5 milioni di euro. A riportarlo è Calcio&Finanza.

