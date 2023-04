Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan, ha parlato del proprio futuro e del troppo utilizzo del VAR: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan, ha parlato così del proprio futuro e del VAR:

«C’è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e mi piacerebbe rispettarlo. Devo dire la verità, non sono molto contento di come viene applicato il Var. In questo momento ha preso il sopravvento sulla decisione arbitrale, vi si ricorre troppo spesso. Era nato per ovviare a errori chiari ed evidenti, ma ora viene troppo richiesto il suo intervento, deve essere un po’ cambiato. Sui falli di mano c’è ancora molta confusione”. Sulle altre possibili soluzioni per migliorare il calcio: “Ci potrebbe essere l’idea di mettere il tempo effettivo per evitare questi maxi-recuperi. Alcune cose si possono fare».

