Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Champions contro il Chelsea

PAROLE – «Stiamo bene, motivati come sempre. Sono partite importanti, dobbiamo pensare che mancano 90 minuti e può succedere di tutto. Siamo pronti a dare il massimo, non sarà affatto una partita facile. L’undici titolare? Questa rosa mi fa cambiare tante volte idea… Pensare di avere un 11 preferito è irrispettoso nei confronti di chi gioca meno e fa molto bene. Camavinga sta bene e potrebbe giocare a sinistra. Futuro? Non voglio più parlarne. Ho detto più volte che ho un contratto e vorrei restare al Real Madrid».

