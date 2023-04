Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Real Madrid

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Se siamo a pezzi? Non direi così, non siamo però dove vogliamo essere. La classifica è quella che è e in Champions partiamo da 0-2. Dobbiamo lavorare per ribaltare tutto. Non ho dubbi che l’atmosfera sarà positiva, ma starà a noi come squadra giocare con voglia e consapevolezza di voler ribaltare la situazione. Ho giocato qui così tante partite di Champions da sapere che l’ambiente sarà grandioso ma toccherà a noi coinvolgere il pubblico che potrà darci una mano».

