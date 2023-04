Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato alla 20esima edizione del Premio Gianni Brera

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato alla 20esima edizione del Premio Gianni Brera.

PAROLE – «Sta andando tutto bene dopo un avvio difficilissimo, eravamo ultimi e dopo 6 gare avevano un punto. Abbiamo avuto una grande intuizione: mettere Palladino in panchina che a dir la verità avevo preso per fare il calciatore. Ha avuto un percorso pazzesco, con lui in panchina abbiamo un percorso da Europa League. Palladino è il Sacchi del nuovo calcio? Forse, anche se è difficile rispondere. Berlusconi quando glielo proposi mi ha seguito e dobbiamo dire grazie a lui se il Monza dopo 110 anni è riuscito a vincere a Milano con l’Inter».

L’articolo Monza, Galliani: «Palladino è il Sacchi del nuovo calcio? Forse, anche se…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG