Ancelotti protesta: «Non è rigore, era in scivolata e…». Il tecnico del Real Madrid commenta la vittoria contro il Napoli

L’ex allenatore del Milan e ora tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Real Madrid:

IMPRESSIONI DOPO LA VITTORIA – «Partita difficile e combattuta fino all’ultimo. Abbiamo incassato il primo gol che si poteva evitare, poi abbiamo iniziato a giocare bene. La sofferenza c’è stata dopo un rigore molto dubbio, dopo era difficile. L’entrata di Modric ci ha fatto controllare il gioco, portando a casa una vittoria importante in un campo difficile».

RIGORE PER IL NAPOLI – «Non è rigore. La mano era un po’ coperta, ma era in scivolata e in Champions questi non si fischiano».

