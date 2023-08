Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Radio Serie A della scelta di Luciano Spalletti come nuovo ct dell’Italia

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Radio Serie A della scelta di Luciano Spalletti come nuovo ct dell’Italia.

SPALLETTI SCELTA GIUSTA COME CT – «Sì, perché Spalletti ha l’esperienza e le conoscenze per lottare per la qualificazione agli Europei e ai Mondiali. I problemi con De Laurentiis? Se lui si siede sulla panchina della Nazionale significa che firma un contratto e che può firmare questo tipo di contratto. Luciano ha un grande obiettivo, che è tirare su l’Italia che ha avuto difficoltà con la mancata qualificazione al Mondiale. Ovviamente per l’Italia non è così semplice perché nell’ultimo periodo c’è stata una mancanza di qualità, di calciatori di livello, ma ora credo che stiano venendo fuori calciatori interessanti».

