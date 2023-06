Anche Bernardo Silvia volerà in Arabia Saudita per il proseguimento della sua carriera La proposta arrivata al portoghese

Secondo quanto riferito da The Athletic, anche Bernardo Silva potrebbe volare in Arabia Saudita in vista della prossima stagione.

Ricca proposta pervenuta all’agente Jorge Mendes, ma il portoghese al momento prende tempo: dovesse lasciare il City non sarebbe infatti una questione di soldi e preferirebbe restare comunque in Europa.

