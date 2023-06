Edin Dzeko è sempre più vicino al suo trasferimento al Fenerbahce a parametro zero: queste le ultimissime sulla trattativa

Il Fenerbahce è vicinissimo alla fumata bianca per l’acquisto di Edin Dzeko. Mancano alcuni dettagli, ma si continua a trattare ad oltranza. Il bosniaco lascerà l’Inter. Come riporta Sky Sport, in serata si terrà un incontro tra Alessandro Lucci, agente del calciatore, ed il presidente del club turco.

La volontà di entrambe le parti è di limare gli ultimi dettagli per chiudere al più presto la faccenda.

L’articolo Dzeko-Fenerbahce, nuovo incontro previsto in serata: si tratta ad oltranza proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG