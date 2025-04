Anche l’Inter sulla rivelazione dell’Aston Villa, ma potrebbe essere tardi

L’Inter sta seguendo con attenzione un calciatore che sta brillando in Premier League ma le sue prestazioni in crescita potrebbero attirare l’interesse di altre big.

Una vittoria storica per l’Inter quella di ieri contro il Bayern Monaco: i nerazzurri hanno battuto una delle squadre più forti che vantava un incredibile record di imbattibilità in Champions all’Allianz Arena. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno creato un’atmosfera di grande entusiasmo in vista del ritorno e ora sono pronti a giocarsi la possibilità di qualificarsi per le semifinali. Il sogno di Lautaro Martinez e compagni continua a crescere, ma il cammino non sarà affatto semplice: già ieri sono emersi segnali in tal senso.

Mercato, l’Inter punta un centrocampista della Premier League

Oltre al grande risultato in campo, l’Inter sta guardando con attenzione anche alle opportunità di mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, secondo Inter Live, sta seguendo con interesse Boubacar Kamara, centrocampista francese dell’Aston Villa che si è imposto come una delle rivelazioni della Premier League. Partito inizialmente come riserva, ha conquistato un posto da titolare da dicembre, mostrando qualità importanti sia in fase difensiva che nell’impostazione del gioco. Non solo l’Inter, ma anche altre big della Premier League, come Chelsea, Arsenal e Liverpool, monitorano da vicino il giovane talento.

La valutazione di Kamara e le difficoltà dell’Inter

Il valore di mercato di Boubacar Kamara è salito vertiginosamente grazie alle sue prestazioni con l’Aston Villa, e la sua valutazione attuale si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2027, potrebbe essere troppo alta per l’Inter, che, pur mostrando interesse, potrebbe trovarsi in svantaggio rispetto alle potenti rivali inglesi. Sebbene Kamara sia un obiettivo intrigante, l’Inter potrebbe optare per alternative più alla portata, come Samuele Ricci del Torino, soprattutto in caso di addio di Davide Frattesi.

Leggi l’articolo completo Anche l’Inter sulla rivelazione dell’Aston Villa, ma potrebbe essere tardi, su Notizie Inter.