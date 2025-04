L’Inter trova un “alleato” in Mourinho: il nuovo attaccante arriva dalla Turchia?

L’Inter sta valutando l’acquisto di un attaccante dal Fenerbahce grazie anche all’influenza di Mourinho. Ma ci sono davvero le condizioni per chiudere l’affare?

L’Inter è pronta ad affrontare la prossima stagione con una strategia mirata a rinnovare il proprio organico, puntando su giovani talenti che possano fare la differenza sin da subito. Tuttavia, non è detto che gli obiettivi di esperienza non vengano considerati a priori, in tal senso è esplicita una dichiarazione sorprendente del presidente nerazzurro. Il possibile addio di José Mourinho al Fenerbahce che potrebbe innescare una serie di movimenti sul mercato.

Un’eventuale partenza di Taremi spinge l’Inter a valutare nuove opzioni

Il tecnico portoghese potrebbe aprire la strada a una serie di cessioni, tra cui quelle di giocatori come Kostic, Amrabat ed En-Nesyri. Proprio quest’ultimo, attaccante del Fenerbahce, potrebbe rivelarsi un’opportunità interessante per l’Inter, che ha già avviato dei contatti tramite intermediari per sondare la situazione. L’Inter sta monitorando con attenzione la situazione, soprattutto in relazione alla possibile uscita di Mehdi Taremi. L’attaccante marocchino, che ha dimostrato il suo valore sia in Liga che in Europa League, potrebbe essere una scelta interessante per l’Inter. Con una valutazione che non supera i 20 milioni di euro, potrebbe diventare un’opportunità economica per il club nerazzurro.

En-Nesyri o giovani talenti? La scelta che divide l’Inter

L’Inter è divisa tra puntare su un attaccante esperto come En-Nesyri o investire su giovani promesse. Se il marocchino sembra una scelta funzionale per Inzaghi, la proprietà nerazzurra preferirebbe concentrarsi su profili più giovani. Tra i nomi in lizza c’è Oscar Aranda, talento ventiduenne del Real Madrid, che potrebbe costare meno di 10 milioni e rappresentare un interessante investimento a lungo termine. L’alternativa potrebbe essere l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, valutato 35 milioni, o l’acquisto a costo zero di Jonathan David, che richiederebbe però un esborso significativo per commissioni e stipendio. Tra le voci di mercato, anche il nome di Federico Chiesa è tornato a circolare, con un rinnovato interesse da parte dei nerazzurri.

