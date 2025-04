Un giovane talento marocchino pronto a rivoluzionare il mercato: l’Inter ci sta già pensando?

Un difensore centrale di talento potrebbe essere la sorpresa del mercato dell’Inter.

Non si parla solo di laterali nel mercato dell’Inter: i nerazzurri cercano rinforzi praticamente in ogni reparto. Un altro talento marocchino potrebbe entrare nei radar della dirigenza nerazzurra; ne è convinta Inter Live. Questa volta si tratta di un difensore centrale che potrebbe adattarsi perfettamente al gioco di Simone Inzaghi: si tratta di Naoufel El Hannach, giovane classe 2006, un prodotto delle giovanili del Paris Saint-Germain. La sua abilità nel difendere sia sulle fasce che al centro lo rende un prospetto interessante per il futuro. Ma la sua storia non si ferma qui: non è solo un difensore, è anche un ragazzo che ha già mostrato una grande determinazione nel voler arrivare al massimo livello.

Il percorso che lo porta a Parigi

El Hannach è nato a Poissy, una città francese che ha dato i natali a molti calciatori di talento. Fin da piccolo, il giovane marocchino è entrato nelle giovanili del PSG, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. Già a 15 anni, il ragazzo ha fatto il suo ingresso nell’U19, guadagnandosi il rispetto di allenatori e compagni. Non solo un difensore esperto, ma anche un giocatore capace di spingere in fase offensiva, grazie alla sua velocità e doti tecniche. La sua versatilità gli consente di adattarsi a diversi ruoli in difesa, un vantaggio che non passa inosservato per chi osserva da vicino il mercato.

Un futuro incerto ma ambizioso

L’Inter potrebbe essere uno dei club interessati a Naoufel El Hannach, anche grazie alla buona parola di Hakimi, che ha già preso il giovane talento sotto la sua ala protettiva. Ma c’è una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola. Nonostante il rinnovo di contratto con il PSG fino al 2027, con clausola fino al 2029, il ragazzo potrebbe chiedere una cessione per trovare maggiore spazio. A soli 18 anni, il suo obiettivo è giocare da titolare, magari in un ambiente dove possa sentirsi protagonista. Il suo sogno di entrare nel giro della nazionale marocchina potrebbe spingerlo a fare scelte drastiche per il suo futuro.

