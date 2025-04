Barella, una squadra che potrebbe davvero portarlo via dall’Inter c’è

C’è un dettaglio sfuggito a molti nella serata perfetta di Barella: un indizio sottile che potrebbe svelare il suo unico, vero punto debole.

L’Allianz Arena si è trasformata, martedì sera, nel palcoscenico perfetto per uno dei protagonisti più brillanti del calcio europeo. Nicolò Barella ha dominato la scena contro il Bayern, facendo impazzire gli osservatori internazionali. Chi ha assistito dal vivo o in televisione alla sua prova, ha avuto la conferma di un’evoluzione ormai irreversibile: il centrocampista dell’Inter è a tutti gli effetti uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione. Nel cuore della partita, ogni sua scelta è sembrata la più giusta. Preciso, feroce, intelligente. Un concentrato di personalità e tecnica difficile da contenere. La Gazzetta dello Sport non ha risparmiato elogi, sottolineando come il rendimento mostrato contro i tedeschi sia stato il punto più alto della sua stagione. Il sardo non è l’unico che si è consacrato in terra bavarese.

I numeri non mentono: Barella tra i migliori al mondo

A rafforzare questa sensazione ci sono anche i dati. Secondo transfermarkt, escludendo i trequartisti, il valore di mercato di Barella è attualmente pari a 80 milioni di euro. Solo cinque giocatori, nel suo stesso ruolo, sono valutati di più: Valverde, Rodri, Pedri, Rice e MacAllister. Ma chi conosce le dinamiche del mercato sa che il prezzo reale sarebbe ben diverso. L’Inter oggi non si siederebbe a un tavolo di trattative per meno di 100 milioni. Il sardo è nel pieno della sua maturità calcistica, guida i compagni, accelera il ritmo, decide le partite. Tra gli italiani, nessuno raggiunge il suo livello, né tecnico né economico. Le squadre della Premier League, come il Liverpool, continuano a fare pressione, consapevoli del potenziale. Ma finora la risposta è sempre stata la stessa: un secco no.

Il dettaglio che fa tremare l’Inter: la tentazione bavarese

C’è però un dettaglio che, tra le righe della rosea, potrebbe far tremare i tifosi nerazzurri. Barella ha da sempre un debole per il Bayern Monaco. È l’unico club per cui prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di lasciare Milano. Per il resto, nessuna offerta l’ha mai davvero smosso. Guardiola provò a portarlo a Manchester, ricevendo un rifiuto deciso. L’Al Hilal lo vorrebbe in Arabia con uno stipendio da 35 milioni l’anno, ma la risposta è stata la stessa. La Premier continua a bussare, ma il pensiero di Barella resta lì, in Germania, dove ha appena firmato una delle sue migliori prove.

