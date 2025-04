Turnover totale in arrivo? Inzaghi cambia l’Inter proprio ora

C’è chi recupera, chi è a rischio e chi scalpita: Inzaghi valuta un turnover profondo. Si rischia col Cagliari?

Il rientro da Monaco ha acceso subito i fari sullo stato fisico della squadra. Coloro che hanno giocato in Germania hanno seguito ieri il tradizionale programma di recupero, mentre chi è rimasto fuori ha preso parte a una sessione con la Primavera. Il giorno dopo la sfida contro il Bayern ha segnato l’inizio di valutazioni delicate per Simone Inzaghi, che nelle prossime ore dovrà capire su chi potrà contare per affrontare il Cagliari. La prestazione in Champions ha messo in evidenza la generosità del gruppo, ma ha anche lasciato strascichi che non possono essere ignorati. Alcuni giocatori sono apparsi stanchi, altri hanno dato segnali di affaticamento evidenti già durante la gara. Inzaghi, in silenzio, osserva e riflette: ogni dettaglio conterà in vista del prossimo appuntamento in campionato. L’allenatore dovrà riflettere anche su un altro aspetto prima di scegliere la formazione da contrapporre ai sardi.

Affaticamenti e scelte in difesa

Contro il Bayern non sono mancati gli episodi preoccupanti. Darmian ha lasciato il campo per crampi, Acerbi ha approfittato dell’intervallo per rifiatare sul lettino prima di tornare a stringere i denti. Bastoni e Calhanoglu, inizialmente risparmiati contro il Parma, hanno giocato l’intero match in Baviera, così come la coppia d’attacco titolare. Tra i più spremuti c’è stato anche Thuram, rimasto in campo fino alla fine. Alla luce di tutto ciò, la sensazione è che la sfida contro il Cagliari vedrà una formazione profondamente rivisitata. Inzaghi sta valutando un turnover equilibrato, con novità possibili in ogni zona del campo. Secondo Tuttosport, in difesa, Pavard dovrebbe essere l’unico confermato, insieme a lui dovrebbe esserci de Vrij e Bisseck. A destra dovrebbe esserci Zalewski mentre a sinistra Carlos Augusto si prepara a partire ancora dal primo minuto; Dimarco potrebbe rientrare per uno spezzone ma dipenderà da come andranno gli allenamenti di oggi e domani.

Le novità più attese a centrocampo e in attacco

I riflettori, però, si accendono su due reparti in particolare: centrocampo e attacco. Asllani ha buone possibilità di partire dall’inizio al posto di Calhanoglu, mentre Frattesi insidia uno tra Barella e Mkhitaryan per un posto da titolare. Ma è davanti che si gioca la partita più interessante. Arnautovic sarà titolare, questo sembra già deciso. Il rebus riguarda chi giocherà al suo fianco. Le ipotesi sono molte: Thuram potrebbe riposare, Lautaro essere gestito, Correa potrebbe sorprendere tutti tornando dal primo minuto.

Leggi l’articolo completo Turnover totale in arrivo? Inzaghi cambia l’Inter proprio ora, su Notizie Inter.