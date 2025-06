Calhanoglu può lasciare l’Inter che si è messa alla ricerca di un regista: può arrivare dalla Serie A grazie allo scambio a sorpresa

L’Inter rischia di perdere il suo pilota automatico, il calciatore al quale affidare la squadra nei momenti più complicati. Hakan Calhanoglu e il Galatasaray stanno filtrando, neanche troppo di nascosto, ormai da qualche giorno e la trattativa potrebbe decollare a breve. La società nerazzurra non ha chiuso alla cessione del centrocampista turco, anche se l’addio arriverà soltanto alle condizioni fissate dal club: si parla di una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, magari con bonus per venire incontro alle esigenze del compratore e dello stesso calciatore che, raccontano le ultime indiscrezioni, è tentato dalla possibilità di giocare nella squadra per cui fa il tifo.

Calhanoglu via, dunque, allora servirà un nuovo regista, un altro giocatore a cui dare le chiavi del gioco della squadra di Chivu. Di nomi ne sono stati fatti tanti, da Hjulmand a Ricci, passando per Ederson e Bernabè, ma il profilo che piace più di tutto è quello di Nicolò Rovella. Ventitré anni, perno della Lazio, Maurizio Sarri lo considera un intoccabile, ma c’è la clausola da 50 milioni di euro a spaventare i biancocelesti e le opportunità di mercato che potrebbero far cambiare idea al tecnico di Figline.

Calciomercato Inter, Frattesi la chiave per Rovella

Opportunità come quella che potrebbe diventare Davide Frattesi: lui da mesi è dato come partente, ma l’arrivo di Chivu ha messo in stand-by la sua situazione. Certo che un profilo come il suo sarebbe gradito a Sarri che per la sua Lazio 2.0 è alla ricerca proprio di un centrocampista incursore come l’ex Sassuolo.

Una mezzala con gol nei piedi, il sostituto di Milinkovic-Savic rispetto alla prima esperienza dell’allenatore toscano in biancoceleste. Ecco allora che Il Messaggero ipotizza uno scambio tra Inter e Lazio: Rovella in nerazzurro e Frattesi nella Capitale, questa volta sulla sponda opposta del Tevere dopo essere cresciuto nella Roma. Un affare agevolato anche dalle valutazioni simili dei due giocatori: 50 i milioni per il regista, 40 per la mezzala, venirsi incontro non sarebbe complicato.

Più difficile sarebbe trovare la quadra sull’ingaggio, visto che Rovella guadagna di meno rispetto a Frattesi e su questo ci sarebbe da trattare. Un affare possibile, la classica idea di mercato che potrebbe mettere d’accordo tutti o restare soltanto una suggestione di fine primavera.