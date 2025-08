La Juve ha messo gli occhi su un talento nerazzurro: Comolli vorrebbe portarlo subito a Torino, la trattativa è avviata.

Con l’uscita di Timothy Weah in direzione Marsiglia i tifosi della Juve si aspettano almeno un colpo in entrata. Molto probabilmente Damien Comolli cercherà di rinforzare proprio la fascia destra: dopo Joao Mario l’idea è quella di andare a prendere un altro laterale per garantire a Tudor due pedine di livello in quella zona del campo.

Il direttore generale dei bianconeri sta monitorando diversi profili che possono fare al caso del tecnico croato, anche se in cima alla lista sembra esserci soprattutto un nome. Comolli, infatti, ha messo nel mirino un nerazzurro, che piace non solo per le sue qualità tecniche e tattiche ma anche per la giovanissima età.

Il preferito dalla dirigenza juventina per la fascia destra è Marco Palestra, laterale destro dell’Atalanta considerato da molti uno dei migliori talenti del campionato italiano. Il classe 2005 si è fatto apprezzare la scorsa stagione con la Dea: l’ex tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini, lo ha lanciato in prima squadra concedendogli spazio sia in campionato che in Champions League.

La Juve sul talento nerazzurro: già pronta l’offerta

Palestra ha collezionato in tutto 15 presenze e si è distinto per un certo dinamismo e per le doti sul piano tecnico. L’Atalanta punta molto sul ragazzo ma è comunque disposta ad ascoltare offerte importanti: per i bergamaschi la valutazione del giovane terzino parte da 15 milioni di euro. La Juventus ritiene questo prezzo un po’ troppo elevato e per questo proverà a convincere il club del presidente Percassi ad abbassare un po’ le proprie pretese economiche.

Di sicuro il giocatore rientra nei parametri stabiliti dalla Juventus: parliamo infatti di un talento di grande prospettiva che ha già avuto modo di mettere in mostra le sue qualità sia in Italia che in Europa. Trattare con l’Atalanta non è però così semplice: lo sa bene Comolli, che proprio per questo motivo mantiene vive altre piste per la fascia destra.

Una di queste è quella che porta a Dodò della Fiorentina. L’esterno brasiliano, 25 anni, sembra pronto per il salto di qualità dopo tre stagioni, 109 presenze e una rete con i viola. Il club del presidente Rocco Commisso non è però disposto a fare sconti: l’ex Shakhtar Donetsk può partire solo davanti a un’offerta da 30 milioni di euro.