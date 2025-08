L’Inter sta lavorando sul mercato per raggiungere i migliori colpi possibili, e si è parlato anche di Dybala: cosa sappiamo.

L’Inter sta lavorando tantissimo sul mercato per acquistare i giocatori più funzionali in assoluto al nuovo progetto tecnico guidato da Cristian Chivu.

L’allenatore rumeno ha accettato la proposta dei nerazzurri di allenare un club che conosce molto bene e che in un momento di difficoltà – specialmente dopo l’addio di Simone Inzaghi – non ci ha pensato due volte ad accettare la proposta che Giuseppe Marotta e colleghi gli hanno messo sul tavolo.

Adesso, però, è il momento di lavorare più che dei ringraziamenti. Proprio per questa ragione, in effetti, si parla di diversi calciatori. Recentemente è spuntato anche il nome di Paulo Dybala, in passato accostato all’Inter prima di trasferirsi alla Roma a parametro zero, ma cosa ci sarebbe di vero? Nelle prossime righe cercheremo di scoprire nel dettaglio come stanno effettivamente le cose.

Dybala-Inter, fatta chiarezza: i dettagli

Negli scorsi giorni, specialmente considerando l’evoluzione della trattativa riguardante Ademola Lookman, che ha chiesto ufficialmente la cessione all’Atalanta sia in privato che sui social media, si è parlato anche di altri giocatori in chiave Inter per l’attacco. Calciatori importanti come Paulo Dybala o Federico Chiesa. Calciatori certamente molto rilevanti, che però stando a Sky Sport non sono minimamente nelle idee della dirigenza dell’Inter.

Luca Marchetti ha escluso, infatti, la strada che porta ai due ex giocatori della Juventus, e vale anche per lo juventino Nico Gonzalez. Questo perché i nerazzurri non intendono in alcun modo risolvere quello che a tutti gli effetti rappresenta un problema per i bianconeri allo stato attuale delle cose. Su quali calciatori potrebbe puntare l’Inter in caso di trattativa saltata per Lookman? Sempre secondo Sky, gli occhi puntati sono su Sancho, Nkunku, Garnacho e Nusa. Questi sono i calciatori che Marotta e colleghi seguono e che porterebbero volentieri a Milano in caso di nulla di fatto per l’esterno dell’Atalanta.

Si tratta di una situazione in costante evoluzione, questo è certo, e che dipende moltissimo da come andranno le cose anche per quanto riguarda il futuro di un calciatore come Lookman. Staremo a vedere come tutto quanto potrà effettivamente evolversi. Ciò che sappiamo di sicuro, comunque, è che la squadra allenata da Cristian Chivu non se ne sta con le mani in mano e vuole portare a Milano un colpo di un certo effetto, specialmente per scaldare una tifoseria ancora scottata dalle delusioni del 2024/25.