Il Milan ha chiuso la trattativa sulla base di 25 milioni di euro: il no ai bianconeri ha fatto felice anche Max Allegri.

Mancano ormai poco più di tre settimane alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan sta cercando di perfezionare gli ultimi movimenti tra entrate e uscite per mettere in mano a Massimiliano Allegri una rosa forte e competitiva. I principali obiettivi del direttore sportivo Igli Tare sono ben noti: in cima alla lista ci sono infatti Ardon Jashari del Bruges e Dusan Vlahovic della Juventus.

Il centrocampista svizzero è ormai a un passo dai rossoneri, che hanno effettuato un ultimo rilancio per convincere i belgi a lasciarlo partire. Più complicato l’affare Vlahovic, anche se in casa Milan c’è fiducia di riuscire ad arrivare a un accordo sia con i bianconeri (magari aggiungendo una contropartita) che con il giocatore.

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che fa felice Max Allegri: un giocatore ha infatti detto di no al corteggiamento del club bianconero, lasciando intendere che nel suo futuro vede solo il Milan. Si tratta di Malick Thiaw, difensore centrale del Diavolo che fino a qualche tempo fa sembrava ormai sul punto di svuotare il suo armadietto a Milanello.

Il giocatore ha deciso, vuole solo il Milan: Allegri esulta

Il tedesco, classe 2002, ha dato invece ottime risposte al tecnico livornese nella tournée che ha visto impegnato il Milan in Asia e Australia. Le buone prestazioni hanno attirato nuovamente l’interesse del Newcastle, che già nell’estate 2024 aveva bussato alle porte del club di via Aldo Rossi per capire la fattibilità dell’operazione.

All’epoca, però, i 35 milioni richiesti dal Milan fecero desistere i Magpies. Ora, come affermato anche dal noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i rossoneri potrebbero accontentarsi di una somma intorno ai 25 milioni di euro. Si tratta proprio della cifra presentata dal Como nelle scorse settimane: un affare non andato in porto solo perché Thiaw ha rifiutato il trasferimento in riva al lago.

L’impressione è che l’ex Schalke 04 non sia così tentato nemmeno dal Newcastle. Il suo obiettivo è quello di proseguire la sua avventura con il Milan, anche perché Massimiliano Allegri sembra intenzionato a dargli fiducia. L’ex allenatore della Juve ha già fatto sapere alla società che gradirebbe tenere il centrale difensivo tedesco: la partenza di Thiaw avverrà quindi solo se Tare dovesse ricevere un’offerta davvero irrinunciabile.