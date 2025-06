L’Inter è al Mondiale per Club, ma intanto piazza un colpo importante per la prossima stagione: il terzo acquisto è ormai certo.

La stagione non è ancora ripartita ufficialmente, ma in casa Inter l’attività non si è mai fermata. I nerazzurri sono volati verso il Mondiale per Club, appuntamento tanto atteso quanto prestigioso, eppure negli uffici di Viale della Liberazione l’attenzione è già rivolta a ciò che verrà dopo.

Perché, se da una parte c’è il presente da onorare con una competizione che vale tanto anche a livello internazionale, dall’altra c’è una nuova stagione da costruire e una squadra da consegnare nelle mani di Cristian Chivu, l’uomo scelto per aprire un nuovo ciclo tecnico.

Ecco chi prende l’Inter: arriva l’annuncio

La dirigenza si sta muovendo con decisione sul mercato. Dopo le prime due operazioni già concluse, l’Inter si appresta ad ufficializzare anche il terzo rinforzo. E questa volta si tratta di un profilo che, almeno per ora, era rimasto lontano dai riflettori, ma che potrebbe rivelarsi un tassello molto interessante per il nuovo progetto tecnico. Nessun annuncio ancora, certo, ma i segnali sono chiari. E a svelare tutto ci ha pensato Alfredo Pedullà, uno che di calciomercato ne sa eccome.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista, il prossimo acquisto dell’Inter sarà Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma e grande protagonista della stagione appena conclusa in Serie B. Il classe 2003, infatti, dovrebbe seguire proprio Chivu nella sua nuova avventura a Milano, dopo l’ottimo rapporto costruito durante l’anno passato insieme in Emilia. Un dettaglio non da poco, che ha convinto la società nerazzurra a puntare forte su di lui, anche in ottica futura.

Bonny è un attaccante potente, duttile, con ampi margini di crescita. Ha fisico, gamba, personalità. In Serie B ha mostrato sprazzi del suo potenziale, e non è un caso se diversi club avevano messo gli occhi su di lui. Però, a quanto pare, la presenza di Chivu è stata decisiva. Il tecnico rumeno lo conosce bene, sa come utilizzarlo e cosa aspettarsi. E questa fiducia reciproca ha accelerato l’operazione, ormai ai dettagli.

Senza ombra di dubbio si tratta di un acquisto che guarda avanti, che anticipa le mosse di un mercato che, soprattutto per l’Inter, sarà anche all’insegna del rinnovamento. Alcuni big partiranno, altri arriveranno, ma l’idea è chiara: costruire una rosa profonda, giovane e motivata, in grado di restare competitiva su tutti i fronti. Bonny potrebbe non essere un nome da copertina, almeno per ora, però potrebbe sorprendere molti. E in fondo, il calcio è pieno di storie così. Dove un’intuizione, un legame, una scelta azzeccata cambiano il destino di un’intera stagione.