L’Inter può vedere vanificati i suoi sforzi a causa di Simone Inzaghi: con sessanta milioni di euro va in porto l’affare

A vederla con gli occhi dell’amore (finito), potrebbe sembrare un dispetto tra due ex coniugi: tra Simone Inzaghi e l’Inter il matrimonio è arrivato al capolinea da qualche giorno, ma le strade dell’allenatore piacentino e della società nerazzurra continuano ad incrociarsi.

Quelli che fine a qualche giorno fa erano obiettivi in comune, ora sono diventati terreno di scontro: lo sono, ad esempio, alcuni giocatori dell’Inter che Inzaghi vorrebbe volentieri all’Al Hilal, anche se il suo desiderio potrebbe restare non esaudito. Lo sono anche altri calciatori che l’allenatore avrebbe voluto prima a Milano e che ora, invece, gradirebbe portare con sé in Arabia Saudita. Quegli stessi giocatori che l’Inter non ha smesso però di seguire con il cambio di allenatore, anzi ha aumentato il pressing perché rispetto alla squadra di Inzaghi, quella di Chivu cambierà anche qualche pedina fondamentale.

Pedine come Hakan Calhanoglu, l’intoccabile di Inzaghi, che invece ora può essere ceduto. Il Galatasaray sembra avere gli argomenti giusti, economici e non solo, per convincere il centrocampista: una ricca offerta all’Inter, un ingaggio importante al calciatore e poi la possibilità di tornare a giocare in Turchia. Tutti fattori che sembrerebbero spingere Calhanoglu a lasciare i nerazzurri per vestire il giallorosso dei campioni turchi. Un addio che dovrebbe essere compensato con un giocatore di alto livello: è Ederson il nome preferito dall’Inter, ma anche quello voluto da Inzaghi.

Inter, Inzaghi lancia la sfida per Ederson: c’è anche la Juve

Ecco allora incrociarsi le strade nuovamente di Inter e Inzaghi: il brasiliano dell’Atalanta è obiettivo comune dei nerazzurri e dell’Al Hilal, senza dimenticare l’interesse anche della Juventus.

Per tutte da Bergamo è partito un messaggio chiaro: il 25enne non si muove dalla Dea per meno di sessanta milioni di euro. Una cifra che Inter e Juventus, al momento, fanno fatica a sborsare, ma che non rappresenta certo un problema per la squadra di Inzaghi. L’Al Hilal potrebbe pagare quanto richiesto anche subito, provando a convincere il giocatore con un ricco ingaggio. Già perché il problema per Inzaghi sarà convincere Ederson a lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita: un trasferimento che, al momento, non entusiasma il brasiliano, desideroso di giocare ancora in un campionato di primo livello.

Servirà una proposta monstre per cambiare le carte in tavola: Ederson nel mirino, Inzaghi può fare subito un dispetto alla ‘sua’ Inter.