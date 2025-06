L’Inter a caccia del nuovo bomber: incontro a Milano per i nerazzurri, blitz per provare a chiudere la pratica e regalare l’attaccante a Chivu

La ThuLa non basta. L’Inter sa bene che un altro anno con i soli Lautaro Martinez e Thuram a spartirsi l’attacco non può essere vissuto. Lo si è capito nella stagione che è in fase di chiusura: l’argentino e il francese hanno tirato la carretta fin quando hanno resistito, con alle spalle alternative che non si sono rivelate all’altezza.

Un errore che dalle parti di Appiano Gentile non vogliono ripetere: per questo Marotta e Ausilio lavorano ormai da settimane all’individuazione di due attaccanti che possano fare da alter ego ai due titolari. Di nomi ne sono stati fatti diversi, ma i più caldi sono due e potrebbero esserci novità a breve: il primo è Bonny del Parma, con il quale la società nerazzurra ha già una bozza d’accordo. Si lavora all’intesa con il club ducale, ma le sensazioni sono che l’affare si chiuderà in maniera positiva.

Più lontano dalla chiusura, invece, l’altro colpo in attacco: il centravanti che i dirigenti dell’Inter vogliono mettere a disposizione di Chivu è Rasmus Hojlund. Danese, in uscita dal Manchester United, conosce già il nostro campionato per aver giocato con l’Atalanta prima di trasferirsi in Inghilterra. In Premier League Hojlund ha confermato soltanto a sprazzi le sue qualità, da qui la decisione di separarsi dai Red Devils.

Inter, incontro per Hojlund: cosa serve per chiudere

L’Inter vorrebbe riportarlo in Italia e per questo nei giorni scorsi – come raccontato dalla Gazzetta dello Sport – c’è stato un incontro a Milano con alcuni intermediari per intavolare la trattativa. Altri ce ne saranno nei prossimi giorni e non è da escludere un blitz per provare a chiudere la pratica.

Una pratica che però deve fare i conti con la posizione del Manchester United: i Red Devils vogliono cedere Hojlund a titolo definitivo ed hanno fissato un prezzo di partenza di 45 milioni di euro. Formula e cifra che non trova d’accordo l’Inter: i nerazzurri puntano ad un prestito con riscatto rimandato al prossimo anno, in modo da contenere la spesa.

Le parti, dunque, devono venirsi incontro per provare ad arrivare alla fumata bianca. La trattativa è appena cominciata, ma l’Inter la sua scelta l’ha già fatta: è Rasmus Hojlund l’attaccante da regalare a Chivu per la prossima stagione.