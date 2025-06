Con Calhanoglu in partenza, l’Inter trova il suo erede: la cessione del regista turco finanzierebbe l’entrata del nuovo innesto

Il Mondiale per Club è alle porte e la nuova competizione targata FIFA potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per l’Inter, reduce da un periodo turbolento. Dalla clamorosa sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, destinata a restare una delle pagine più amare della storia nerazzurra, all’addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia per guidare l’Al-Hilal, fino al cambio in panchina, ora affidata a Cristian Chivu, ex difensore simbolo del club.

Mentre il tecnico rumeno si prepara a guidare la squadra nel primo grande appuntamento della nuova era nerazzurra, la dirigenza è già al lavoro per delineare le prossime mosse sul mercato. Alcuni tasselli importanti dell’attuale rosa potrebbero cambiare volto e tra questi figura anche Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco, cuore pulsante del gioco interista nelle ultime stagioni, è finito al centro di numerose voci di mercato. Le prestazioni altalenanti nell’ultima parte di stagione, unite all’interesse concreto del Galatasaray, stanno spingendo il club a valutare una cessione. E in Turchia cresce la sensazione che il trasferimento possa davvero concretizzarsi, soprattutto dopo i recenti segnali social lanciati dal padre del giocatore e l’arrivo del suo agente a Istanbul.

Inter, Calhanoglu in uscita: Chivu ha già l’erede a centrocampo

Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata. Tra i possibili nomi per raccogliere l’eredità di Calhanoglu spunta quello di Morten Hjulmand, regista danese classe 1999 in forza allo Sporting CP. Reduce da una stagione di altissimo livello, Hjulmand si è affermato come uno dei centrocampisti più affidabili del campionato portoghese, guadagnandosi l’attenzione di diversi club europei.

La sua intelligenza tattica, la capacità di leggere le situazioni di gioco e l’efficacia sia in fase di costruzione che in copertura ne fanno un profilo ideale per Chivu, che cerca un uomo d’ordine nel cuore del centrocampo. L’Inter lo segue con attenzione, ma sa anche che per convincere lo Sporting servirà una proposta all’altezza. Lo Sporting CP valuta il centrocampista danese circa 50 milioni di euro, cifra importante ma coerente con il rendimento e il valore strategico del giocatore.

Tuttavia, in caso di cessione di Hakan Calhanoglu, per il quale l’Inter punta a incassare non meno di 40 milioni di euro, il club nerazzurro potrebbe avere le risorse necessarie per provare l’assalto concreto. L’idea è quella di reinvestire l’introito per coprire il vuoto tecnico lasciato dal turco, affidando a Hjulmand le chiavi della mediana.

Hjulmand, già apprezzato ai tempi del Lecce, potrebbe così tornare in Serie A da protagonista. Se il futuro di Calhanoglu è davvero lontano da Milano, il danese rappresenta molto più di un’idea: è una soluzione concreta per dare stabilità al progetto nerazzurro.