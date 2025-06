Osimhen è sempre al centro del mercato e il suo trasferimento continua a tenere banco: Juventus alla finestra, con cinquanta milioni può dire sì

Nessuna possibilità di restare a Napoli. Nonostante le voci degli ultimi giorni, che parlavano proprio di qualche timida apertura ad un ritorno in azzurro, il destino di Victor Osimhen è segnato: lontano dalla società del presidente De Laurentiis.

Di motivi per non riabbracciarsi ce ne sono diversi: dal rapporto tra il calciatore e il club non certo ottimo, ai dubbi sulla sua capacità di accettare i rigidi paletti comportamentali imposti da Conte. Insomma, il ritorno non si farà e resta da capire quel che ne sarà del bomber nigeriano. Già, perché Osimhen ha tutta l’intenzione di condurre lui il gioco e lo ha già fatto capire. No alla ricca offerta proveniente dall’Al Hilal di Inzaghi, con stipendio da 25 milioni l’anno, messa in stand-by la proposta del Galatasaray, in testa due sole destinazioni: ritorno in Italia e, soprattutto, Premier League.

Nel primo caso si fa riferimento alla Juventus che potrebbe arrivare ad offrire all’attaccante un ingaggio non superiore ai 10 milioni di euro, ma che dovrebbe convincere il Napoli con una proposta più alta della clausola da 75 milioni. Clausola che non sarebbe un problema per i club inglesi che però hanno qualche remora nel farsi avanti: dubbi sul ricco ingaggio e anche sulla tenuta comportamentale del calciatore, non nuovo a bizze. A più riprese ci hanno pensato Manchester United, Liverpool e Arsenal, senza mai affondare il colpo.

Osimhen, nuova proposta: 50 milioni l’anno per il sì

Così, con le due destinazioni più gradite che, al momento, sono anche le più lontane, ecco che potrebbe tornare a prendere quota la destinazione araba.

È quello che spera l’Al Hilal pronto ad un rilancio corposo per cancellare i dubbi di Osimhenn. Stando a quanto riferisce il giornalista Yagız Sabuncuoglu sul proprio profilo X, la squadra di Inzaghi sarebbe disposta ad alzare in maniera importante l’offerta per Victor Osimhen. Si parla di una possibile proposta di ingaggio da 50 milioni di euro a stagione, una cifra che potrebbe convincere il nigeriano a dire addio al calcio che conta e ad accettare di trasferirsi nella Saudi Pro League.

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quel che accadrà con Osimhen: lui spera nella Premier e pensa al ritorno in Italia, i petroldollari dell’Al Hilal potrebbero però convincerlo a cambiare idea.